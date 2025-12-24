Intel zakt op Wall Street na bericht over staken test door Nvidia

NEW YORK (ANP) - Chipconcern Intel was woensdag bij opening een van de verliezers op Wall Street, na een bericht dat branchegenoot Nvidia een test heeft stopgezet om Intels productieproces te gebruiken voor het maken van geavanceerde chips.

Intel werd 2 procent lager gezet, terwijl Nvidia licht daalde. Nvidia testte onlangs het zogenaamde 18A-proces, maar stopte met verdere stappen, meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang iets hoger op 48.483 punten. De brede S&P 500 was vlak op 6910 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 23.536 punten.

De beurzen in New York zijn maar een halve handelsdag geopend in verband met kerstavond. Op eerste kerstdag blijft Wall Street dicht, maar op tweede kerstdag wordt wel weer gehandeld. De handelsvolumes liggen dan doorgaans wel een stuk lager dan normaal, want veel handelaren hebben vrij.