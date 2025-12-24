ECONOMIE
Zorgverzekeraars rond met de ziekenhuizen, overstappiek verwacht

Economie
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 15:39
DEN HAAG (ANP) - De grote zorgverzekeraars hebben hun contracten zo goed als rond met de ziekenhuizen voor de zorg in 2026. Dat laten de verzekeraars weten. Van de grote vier had VGZ als eerste afspraken gemaakt en daar kwamen deze week Menzis en Zilveren Kruis bij. Alleen CZ laat weten nog met negen ziekenhuizen in gesprek te zijn, maar dat dat voor verzekerden geen gevolgen heeft.
Vergelijkingssite ZorgKiezer.nl verwacht nu de contracten rond zijn een eindejaarspiek van mensen die nog van verzekeraar overstappen. Wouter Heuvelink van ZorgKiezer laat weten dat meer mensen de keus hebben uitgesteld doordat "dit jaar langer onzekerheid was over de ziekenhuiscontracten en het langer duurde voordat alle premies bekend waren".
"Nu duidelijk is dat mensen bij hun eigen ziekenhuis terechtkunnen, verwachten we dat velen in de laatste dagen van het jaar alsnog de knoop doorhakken", aldus Heuvelink. Volgens de vergelijkingssite stapte bijna een kwart van de bezoekers nog niet over vanwege onduidelijkheid over de zorgcontracten.
