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Intern onderzoek bij UWV na signalen angstcultuur

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 8:13
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AMSTERDAM (ANP) - Adviesbureau KPMG start "zeer spoedig" met een intern onderzoek naar de mogelijke angstcultuur bij uitkeringsinstantie UWV. Dat bevestigt een woordvoerder van de overheidsdienst na berichtgeving van EenVandaag. Het onderzoek moet dit najaar zijn afgerond.
Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen over een angstcultuur die in april naar buiten kwamen. "Die nemen wij serieus. En om concreet te krijgen waar het om gaat, doen we dit onderzoek", laat het UWV weten. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) begon als toezichthouder eerder al een eigen onderzoek naar de werkcultuur bij de uitkeringsinstantie.
EenVandaag en het AD meldden in april dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk. Het interne onderzoek vindt op verschillende nog te kiezen locaties plaats, maar in ieder geval in Amsterdam.
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