Internationale oproep netbeheerders voor verzwaring stroomnet

DEN BOSCH (ANP) - Netbeheerders doen een internationale oproep aan marktpartijen om met oplossingen te komen die de verzwaring van het stroomnet in woonwijken versnellen. Nu wordt het net in honderd buurten in Nederland jaarlijks verzwaard, maar dat moeten er duizend worden, stellen Enexis, Stedin en Alliander.

Het initiatief komt in de vorm van een challenge met de naam LV-NExT. De oproep is niet alleen gericht aan partijen uit de energiesector, maar bijvoorbeeld ook aan de auto-, defensie- en scheepvaartsector. Partijen die geselecteerd worden, krijgen hulp van de netbeheerders om de plannen verder uit te werken. Prototypes worden vervolgens getest in een buitenruimte van 300 vierkante meter die een typische Nederlandse buurt nabootst.

Volgens de netbeheerders gaat de uitbreiding van het stroomnet niet snel genoeg, onder meer door een tekort aan technici. Daarom zijn "radicaal vernieuwende oplossingen en ideeën nodig". Daar willen de netbeheerders samen met marktpartijen aan werken.