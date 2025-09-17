ECONOMIE
Kabinet wil moderne verzorgingshuizen voor ouderen

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:06
 Voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen of willen wonen, maar nog te goed zijn voor verblijf in een verpleeghuis, kan een nieuwe woonvorm komen. Het demissionaire kabinet koerst op moderne verzorgingshuizen waarin ouderen zelfstandig, maar wel beschut en veilig kunnen wonen, meldt staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Volksgezondheid, BBB) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Geld dat daarvoor gereserveerd is, blijkt volgens haar voldoende om de plannen uit te kunnen voeren.
Het gaat om zelfstandige woningen met in het gebouw gedeelde gemeenschappelijke (buiten)ruimten voor gezelschap en activiteiten. Ook kunnen bewoners zo nodig zorg en ondersteuning krijgen, die wordt geregeld door een vaste zorgaanbieder. Maatschappelijk bestaat er al langer een roep om een beschutte woonvorm voor ouderen, ook omdat dementie de komende jaren zal toenemen waarbij mensen langzaam de regie verliezen over hun dagelijkse leven.
Het ministerie van Volksgezondheid liet onderzoek doen naar de mogelijkheden van zulke zorggeschikte woningen. Daaruit blijkt dat ruim 20.000 ouderen naar zo'n plek willen verhuizen. Het gaat vaak om alleenstaande mensen die geen breed sociaal netwerk hebben en steeds afhankelijker worden van hulp. Volgens de onderzoekers willen de meesten binnen de groep ouderen liever niet een kamer met gedeelde voorzieningen, maar een zelfstandig appartement met hulp nabij.
'Levende en zorgzame gemeenschap'
De staatssecretaris spreekt ook van een "levende en zorgzame gemeenschap" waarin mensen elkaar makkelijk kunnen opzoeken, ook vanuit de buurt. Ze denkt daarbij aan professionele ondersteuning om initiatieven te ontplooien. Het kan eenzaamheid laten afnemen en de zorgbehoefte remmen. Een ander voordeel is dat bij een goed alternatief het oude huis van de oudere beschikbaar komt voor woningzoekenden.
In de begroting van VWS is een bedrag van 125 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van deze woonvorm, oplopend naar 470 miljoen vanaf 2031. Het komende half jaar wordt het onderzoek naar de moderne verzorgingshuizen verder uitgediept.
