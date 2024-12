Inval Roemeense concurrentiewaakhond bij Nike in Hilversum

HILVERSUM (ANP) - In het kader van een Roemeens concurrentieonderzoek is een inval gedaan bij onder meer het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum. De Autoriteit Consument & Markt heeft daarbij ondersteund, melden beide mededingingstoezichthouders. De Roemeense waakhond Consiliul Concurenţei vermoedt dat er binnen de sector verboden afspraken zijn gemaakt.

Het onderzoek van de Consiliul Concurenţei richt zich op afspraken die Nike mogelijk heeft gemaakt met Sport Time Trade, een distributeur van Nike-producten. Nike zou het bedrijf daarbij hebben beperkt in de verkoop van sportartikelen. "De leverancier mag niet bepalen welke klanten hun afnemers bedienen", legt de Roemeense toezichthouder uit. Ook bij Sport Time Trade zijn onaangekondigde invallen gedaan, evenals bij het bedrijf Sport Vision Trading.