Pogacar combineert Tour de France met Giro of Vuelta

BENIDORM (ANP) - Wielrenner Tadej Pogacar combineert komend seizoen de Ronde van Frankrijk met deelname aan de Giro of Vuelta. Hij neemt ook deel aan de Amstel Gold Race. Dat heeft zijn ploeg UAE Emirates laten weten op een persconferentie in Benidorm.

Een vierde eindzege in de Tour de France is volgend jaar het voornaamste doel van de wereldkampioen uit Slovenië. Pogacar laat zijn deelname aan de Giro of Vuelta afhangen van het etappeschema van die twee ronden. Het is uitgesloten dat hij de Tour de France, Giro en Vuelta rijdt.

Pogacar start zijn seizoen op 17 februari in de UAE Tour, een zevendaagse rittenkoers die belangrijk is voor de hoofdsponsor van de ploeg. Daarna gaat hij via de Strade Bianche naar Milaan-Sanremo. Pogacar rijdt komend jaar naast de Amstel Gold Race ook Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Ronde van Vlaanderen.