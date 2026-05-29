Investeerder Castlelake overweegt overnamebod op easyJet

Economie
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 21:50
MINNEAPOLIS (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij Castlelake overweegt een overnamebod te doen op de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet. Volgens Castlelake is er nog geen formele toenadering gezocht tot het bestuur van easyJet over een overname en is het ook niet zeker dat er een bod komt.
Eerder op de dag meldde het financiële blog Betaville dat er overnamespeculaties zijn rond easyJet en dat een investeringsmaatschappij interesse zou hebben in de budgetvlieger. Daarop ging de koers van het aandeel easyJet flink omhoog. Later zakte de koers weer wat terug. Het aandeel sloot 1 procent hoger in Londen.
Volgens persbureau Bloomberg heeft Castlelake, met een beheerd vermogen van 36 miljard dollar, tot uiterlijk 26 juni de tijd om te zeggen of het van plan is om een bod op easyJet te doen of niet. De marktwaarde van easyJet bedraagt momenteel ongeveer 3 miljard pond, omgerekend 3,5 miljard euro.
