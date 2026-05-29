De Jong na stunt tegen Chatsjanov in vierde ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Jesper de Jong staat voor het eerst in de vierde ronde van Roland Garros. De 25-jarige tennisser stuntte vrijdag in de derde ronde door de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov (30) in vijf sets te verslaan: 7-5 5-7 6-2 6-7 (2) 6-2. De Jong treft de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Fransman Quentin Halys.

De Jong steeg op baan 14 van Roland Garros onder toeziend oog van zijn coach Thiemo de Bakker boven zichzelf uit. Na een sterke eerste set waarin hij zijn tegenstander in de twaalfde game brak, verloor hij de tweede set nadat hij in de elfde game zijn opslag moest inleveren.

De Jong was in de derde set de technisch betere en de fysiek sterkere van de twee. In de vierde set kreeg De Jong op 5-2 de mogelijkheid de partij uit te serveren, maar Chatsjanov rechtte zijn rug, werkte twee matchpoints weg en bracht de stand na een gewonnen tiebreak op 2-2. De Jong kwam de tegenslag te boven en brak in de vijfde set drie keer de service van Chatsjanov. Hij maakte het op 5-2 nu wel met zijn eigen opslag op zijn derde matchpoint af.

Winnend punt

De Jong viel na zijn winnende punt voor de volle tribunes op het gravel. Hij stak zijn handen in de lucht en vierde zo zijn zege. De Jong deelde daarna tientallen handtekeningen uit aan het publiek en verliet onder applaus de baan.

De Jong haalde vorig jaar de tweede ronde van Roland Garros waarin hij verloor van Zverev. Hij staat nu voor het eerst in zijn loopbaan in de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Daarmee verdient hij 285.000 euro. De Jong zal na Roland Garros sowieso weer bij de beste honderd tennissers van de wereld staan waardoor hij zeker is van rechtstreekse kwalificatie voor grandslamtoernooien.

Moeizaam jaar

De Jong was tot dusver aan een moeizaam jaar bezig waarin hij tot het toernooi van Roland Garros geen partij op het hoogste niveau wist te winnen. De Noord-Hollander leek aanvankelijk ook het tweede grandslamtoernooi van het jaar te moeten missen, maar nadat hij was uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi mocht de nummer 106 van de wereld alsnog als lucky loser meedoen.

De Jong werd in de eerste ronde gekoppeld aan oud-winnaar Stan Wawrinka, die aan zijn laatste optreden in Parijs begon. De Jong versloeg de 41-jarige Zwitser in vier sets en kwam in de tweede ronde tegenover Federico Ciná te staan. Hij won van de 19-jarige Italiaan in drie sets en mocht daarna aantreden tegen de Russische nummer 15 van de wereld.