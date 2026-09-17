Investeerders kopen Nederlandse bouwplaatsbeveiliger BauWatch

APELDOORN (ANP) - De Nederlandse beveiliger van bouwprojecten en andere infrastructuur BauWatch wordt overgenomen door de internationale investeerders CVC DIF en Carlyle. BauWatch is gevestigd in Apeldoorn en is Europees marktleider bij de beveiliging met mobiele camerabewaking van bouwplaatsen en andere bedrijfsterreinen ter bescherming tegen diefstal en vandalisme.

BauWatch wordt overgenomen van het Duitse familiebedrijf Haniel dat sinds 2021 eigenaar was van de onderneming. Haniel behoudt wel een belang van 10 procent in het in 2009 opgerichte BauWatch. Financiële details over de overname werden niet gemeld. De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden.

Het beveiligingsbedrijf is actief in twaalf Europese landen met nu meer dan 15.000 actieve videobewakingssystemen. BauWatch heeft al ruim 50.000 beveiligingsprojecten succesvol afgerond. Het gaat bijvoorbeeld ook om duurzame energieprojecten. De omzet van BauWatch bedroeg vorig jaar 153 miljoen euro.