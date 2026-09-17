Stop met 'tien voor twee', die stuurhouding is onveilig

Je rijinstructeur heeft het je waarschijnlijk keer op keer verteld: handen boven aan het stuur, op tien voor twee, zo kun je veilig en snel reageren op verkeerssituaties. Maar wie zijn auto op die manier bestuurt, is volgens experts gevaarlijk bezig. En dat komt allemaal door de airbag.

Sinds ongeveer tien jaar wordt de tien-voor-twee-theorie naar de prullenbak verwezen. Ook bij het CBR wordt tegenwoordig een andere stuurhouding geadviseerd.

Waarom je handen niet meer boven aan het stuur mogen

“Dat heeft alles te maken met de opkomst van de stuurairbag”, zegt Jense Hooghiemstra, instructeur bij het Belgische Slipway, tegen het AD. “De airbag is een systeem dat is ontworpen om de fysieke schade bij een zwaar ongeval te beperken. Concreet gaat het om een grote zak die zich met enorme snelheid vanuit je stuur opblaast. Zo beschermt die je hoofd tegen een zware klap.”

Door een onjuiste plaatsing van de handen kunnen ernstige letsels optreden

Het probleem zit in de richting waarin die airbag zich ontvouwt. “Het probleem is dat die airbag bij een botsing schuin uit je stuur ontploft. Als je je handen dan boven aan het stuur hebt geplaatst, kan dat ervoor zorgen dat je handen of armen naar achter worden gekatapulteerd. Dat kan tot zware verwondingen leiden.”

Geamputeerde vingers en afgescheurde huid

Ook de Amerikaanse verkeersinstantie NHTSA bevestigt het gevaar: “Door een onjuiste plaatsing van de handen kunnen ernstige letsels optreden.” Denk daarbij aan gekneusde ledematen, vingers die geamputeerd moeten worden of stukken huid die worden afgescheurd.

Daarnaast kan je hand door de explosieve kracht van de airbag ook tegen je eigen hoofd schieten, met zware hersenschuddingen of gebroken neusbeentjes als gevolg.

Wat is dan wél de juiste houding?

Om ernstige verwondingen te voorkomen, raden specialisten wereldwijd aan om je handen op kwart voor drie aan het stuur te plaatsen — dus aan de uiterste zijkanten. Zo verklein je de kans op fysiek letsel door de airbag.

Het probleem is dat die airbag bij een botsing schuin uit je stuur ontploft

“Bovendien kun je soepeler sturen en is je zithouding zo ook automatisch beter”, zegt instructeur Jense. “Het is niet voor niets dat fabrikanten de richtingaanwijzers en hendels voor ruitenwissers op die hoogte plaatsen. Dat is allemaal bedoeld om het je als bestuurder zo makkelijk mogelijk te maken.”

Voeten op het dashboard

Het gevaar van airbags beperkt zich niet tot je handen. Wie als bijrijder zijn voeten op het dashboard legt, loopt ook risico: bij een aanrijding schieten die voeten met explosieve kracht naar achteren zodra de airbags ontploffen. Dat kan leiden tot de dood of tot gruwelijke verwondingen aan benen, bekken en torso.