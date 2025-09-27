Irak exporteert na jarenlange stop olie uit Koerdische noorden

BAGDAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Irak exporteert weer olie vanuit de semi-autonome Koerdische regio in het noorden van het land. Door geruzie gebeurde dit de afgelopen tweeënhalf jaar niet, maar nu ligt er volgens het Iraakse ministerie voor Olie een voorlopig akkoord. Daardoor kunnen dagelijks 180.000 tot 190.000 vaten olie via een pijpleiding naar Turkije vloeien.

De oliestroom via de pijpleiding tussen het Iraakse Kirkuk en Turkse Ceyhan stopte nadat een arbitragehof Turkije had gesommeerd 1,5 miljard dollar te betalen. Dat was bedoeld als schadevergoeding omdat lokale Koerdische autoriteiten ongeoorloofd olie zouden hebben verkocht aan Turkije. Financiële en juridische geschillen tussen de lokale Koerdische regering, Bagdad en oliebedrijven verhinderden vervolgens dat de olie-export weer op gang kwam.

In een voorlopige overeenkomst is afgesproken dat de Koerden een deel van de in hun regio geproduceerde olie zelf mogen houden, maar het grootste deel verkopen aan staatsolieverkoper SOMO, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Koerdische regering en internationale oliebedrijven moeten nog wel een akkoord sluiten over uitstaande schulden. Daarover praten ze over dertig dagen verder.

Ruzie olie-inkomsten

Irak en Koerdistan ruzieden lange tijd over olie-inkomsten. De regionale regering ging er eerder dit jaar al mee akkoord dat SOMO de controle krijgt over de aardolie in het noorden. De regering in Bagdad maakte vervolgens weer geld over naar de regionale regering om lonen mee te betalen.

Het akkoord komt op een moment dat een overaanbod aan olie op de wereldmarkt wordt verwacht. Het verbond van olielanden OPEC+ heeft de productie dit jaar opgeschroefd. De prijs voor een vat Brentolie is dit jaar ongeveer 7 procent gezakt.