Deze karaktertrekken kunnen leiden tot een langer leven

Georganiseerd, actief en behulpzaam zijn heeft niet alleen voordelen voor je omgeving, maar kan er ook voor zorgen dat je langer leeft. Aan de andere kant lijkt vaak gestrest, angstig of humeurig zijn juist samen te hangen met een kortere levensduur. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Psychosomatic Research.

Artsen kijken doorgaans naar bloeddruk, cholesterol en andere medische gegevens om gezondheidsrisico’s in te schatten. Maar volgens de onderzoekers kan ook je persoonlijkheid veelzeggend zijn.

“Het gaat niet om algemene karaktertrekken zoals extravert of consciëntieus, maar om de precieze woorden waarmee mensen zichzelf beschrijven”, legt René Mõttus, psycholoog aan de Universiteit van Edinburgh, uit. “Juist die kleine nuances blijken voorspellend te zijn voor hoe lang iemand leeft.”

In de studie, die meer dan 22.000 volwassenen omvatte en deelnemers tot wel 28 jaar volgde, viel één woord vooral op: ‘actief’. Deelnemers die zichzelf zo omschreven, hadden een 21 procent lager overlijdensrisico tijdens de onderzoeksperiode, zelfs na correctie voor leeftijd, geslacht en medische problemen.

Andere positieve eigenschappen die sterk samenhingen met een langere levensduur waren levendig, georganiseerd, verantwoordelijk, hardwerkend, grondig en behulpzaam.

Volgens medeonderzoeker Páraic O’Súilleabháin van de Universiteit van Limerick toont dit aan dat persoonlijkheid niet alleen een algemene invloed heeft, maar dat specifieke houdingen en gedragingen een meetbaar effect hebben op onze levensduur.

Tot nu toe keken veel studies naar de bekende vijf persoonlijkheidskenmerken: openheid, consciëntieusheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. Maar Mõttus benadrukt dat nuances vaak meer voorspellende waarde hebben: “Mensen kunnen op verschillende manieren consciëntieus of extravert zijn. Het zijn juist die details die ertoe doen, mogelijk zelfs voor hoe lang we leven.”

Negatieve kanten van neuroticisme

Uit het onderzoek bleek ook dat negatieve eigenschappen het tegenovergestelde effect hadden. Mensen die zichzelf vaak omschreven als humeurig, angstig of snel van slag, bleken eerder te overlijden. Toch benadrukken de auteurs dat dit geen vaststaand lot is. “Je sterft niet automatisch jong omdat je je veel zorgen maakt”, zegt O’Súilleabháin. “Maar persoonlijkheid speelt waarschijnlijk een grotere rol in gezondheid dan we tot nu toe aannamen.”

De onderzoekers ontdekten dat leefstijl en medische factoren, zoals roken, overgewicht en chronische ziekten, slechts deels verklaren waarom bepaalde eigenschappen samenhangen met levensduur. Mogelijk helpt ‘georganiseerd’ zijn bijvoorbeeld bij het trouw innemen van medicijnen of het aanhouden van gezonde routines. ‘Actief’ zijn kan mensen juist stimuleren om meer te bewegen en sociale contacten te onderhouden.

Volgens de onderzoekers kan persoonlijkheidsscreening in de gezondheidszorg in de toekomst nuttig zijn. “Iemand die zichzelf niet ‘georganiseerd’ vindt, kan moeite hebben met medicatietrouw. En iemand die zich niet ‘actief’ voelt, heeft misschien meer steun nodig om in beweging te komen.”