Irak roept overmacht uit voor bepaalde olievelden, meldt Reuters

Economie
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 20:39
BAGDAD (ANP/RTR) - Irak kan de meeste ruwe olie niet meer exporteren vanwege de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Het land roept daarom overmacht uit voor alle olievelden die ontwikkeld zijn door buitenlandse oliemaatschappijen. Dat melden bronnen binnen het Iraakse ministerie van Olie aan persbureau Reuters.
Het land heeft 'force majeure' afgekondigd. Dat is een juridische term die partijen beschermt als ze door omstandigheden waar ze geen invloed op hebben, niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.
Doorgaans vaart een vijfde van alle olie wereldwijd door de Straat van Hormuz. Sinds de Iranoorlog die bijna drie weken geleden begon, is de belangrijke zeestraat zo goed als afgesloten voor de scheepvaart.
Olietankers uit Irak moeten door de zeestraat varen, maar het land heeft ook andere opties voor het vervoeren van olie. Eerder deze week werd de export van ruwe olie via de Kirkuk-Ceyhan-pijpleiding tussen het noorden van Irak en Turkije weer hervat.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

