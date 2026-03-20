Irak roept overmacht uit voor bepaalde olievelden, meldt Reuters

BAGDAD (ANP/RTR) - Irak kan de meeste ruwe olie niet meer exporteren vanwege de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz. Het land roept daarom overmacht uit voor alle olievelden die ontwikkeld zijn door buitenlandse oliemaatschappijen. Dat melden bronnen binnen het Iraakse ministerie van Olie aan persbureau Reuters.

Het land heeft 'force majeure' afgekondigd. Dat is een juridische term die partijen beschermt als ze door omstandigheden waar ze geen invloed op hebben, niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.

Doorgaans vaart een vijfde van alle olie wereldwijd door de Straat van Hormuz. Sinds de Iranoorlog die bijna drie weken geleden begon, is de belangrijke zeestraat zo goed als afgesloten voor de scheepvaart.

Olietankers uit Irak moeten door de zeestraat varen, maar het land heeft ook andere opties voor het vervoeren van olie. Eerder deze week werd de export van ruwe olie via de Kirkuk-Ceyhan-pijpleiding tussen het noorden van Irak en Turkije weer hervat.