Sprinter Burnet verrast met finaleplek op 60 meter bij WK indoor

TORUN (ANP) - Sprinter Taymir Burnet heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de 60 meter op de WK indooratletiek in het Poolse Torun. Hij spurtte in zijn heat naar de tweede plaats in 6,56 seconden, de klassering die hem direct doorgang gaf naar de finale, die later vrijdag om 21.22 uur wordt afgewerkt.

De 33-jarige atleet deelde die tweede plek met de Belg Simon Verherstraeten, die in de duizendsten van een seconde even snel was. Bryan Levell uit Jamaica won in 6,53.

Burnet verraste eerder dit indoorseizoen met een Nederlands record van 6,51. Hij is een oudgediende in de Nederlandse atletiek, maar behaalde nog nooit individueel internationaal succes. Wel veroverde hij medailles met de estafetteploegen op zowel de 4x100 als 4x400 meter. Op de WK atletiek vorig jaar in Tokio behaalde hij het brons op de 4x100 meter, samen met Elvis Afrifa, Nsikak Ekpo en Xavi Mo-Ajok.