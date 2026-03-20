Klaver stormt naar finale 400 meter op WK indoor

TORUN (ANP) - Lieke Klaver is op de WK indooratletiek in het Poolse Torun met een overtuigend optreden doorgedrongen tot de finale van de 400 meter. De 27-jarige atlete won in de Kujawsko Pomorska Arena haar heat in de halve finales in een tijd van 51,23. De finale is zaterdagavond.

Klaver is de regerend Europees kampioene indoor. Twee jaar geleden op de WK indoor in Glasgow veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.

Klaver beproefde haar vaste tactiek. Snel openen en na de eerste ronde de leiding nemen. Ze hield haar tempo goed hoog tot aan de finish. De Spaanse Blanca Hervas kwam iets in de buurt op het laatste rechte stuk, maar ze bleef achter Klaver en klokte 51,58.