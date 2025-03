Irak wil olieproductie met meer dan 50 procent opvoeren

BAGDAD (ANP/RTR) - Irak wil tegen 2029 meer dan 6 miljoen vaten olie per dag kunnen oppompen. Dat heeft de Iraakse overheid zondag aangekondigd. De huidige dagproductie van het land bedraagt ongeveer 4 miljoen vaten. De productiecapaciteit zou dus met meer dan 50 procent moeten groeien.

Onderminister van Olie Bassem Mohamed Khodeir liet weten dat Irak zijn doel wil bereiken door olie-exploratie en booractiviteiten in het hele land. Hij verwees daarbij naar een recente overeenkomst met olieconcern BP om vier olie- en gasvelden in Kirkuk opnieuw te ontwikkelen.

Irak is de op een na grootste producent binnen oliekartel OPEC. Samen met bondgenoten als Rusland verlaagde de landengroep eerder de productie met 5,85 miljoen vaten, wat overeenkwam met ongeveer 5,7 procent van het wereldwijde aanbod. Dat gebeurde in een reeks stappen die sinds 2022 zijn overeengekomen. De OPEC staat op het punt om in april weer te beginnen met productieverhoging.