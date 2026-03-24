Iran heeft gaslevering aan Turkije gestopt, meldt Bloomberg

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 14:40
TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Iran heeft de export van aardgas naar Turkije stopgezet, nadat Israël vorige week het South Pars-gasveld had aangevallen. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. South Pars is het grootste gasveld ter wereld, Iran deelt het veld met Qatar.
Turkije kocht vorig jaar ongeveer 14 procent van zijn gas van Iran, blijkt uit cijfers van de Turkse koepelorganisatie voor aardgasdistributeurs. Het land importeert nog wel gas uit zijn belangrijkste leveranciers Rusland en Azerbeidzjan en kan putten uit voorraden, aldus de bronnen.
Het is onduidelijk hoe lang de leveringstop duurt. Het Turkse ministerie van Energie wilde geen commentaar geven tegenover Bloomberg.
Door de aanvallen in het Midden-Oosten en de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz zijn de olie- en gasprijzen de afgelopen weken fors gestegen. De zeestraat is belangrijk voor het transport van energie uit die regio. Doorgaans vaart ongeveer een vijfde van alle olie wereldwijd door de Straat van Hormuz.
