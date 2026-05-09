Een uitbraak van het zeldzame hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius heeft inmiddels meerdere doden geëist en leidt wereldwijd tot onrust onder reizigers. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart en in de Atlantische Oceaan voer, werd begin mei gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nadat passagiers plotseling ernstig ziek waren geworden. Bij minstens zes mensen is het virus inmiddels bevestigd, onder wie enkele Europese passagiers.

Waarom hantavirus geen nieuw corona is

Toch waarschuwen virologen dat de reflex om het hantavirus met corona te vergelijken misplaatst is. Hantavirussen circuleren normaal gesproken onder knaagdieren; mensen raken besmet via contact met besmette urine, uitwerpselen of stofdeeltjes, niet via efficiënte druppel- of aerosolverspreiding van mens tot mens, zoals bij SARS‑CoV‑2. De WHO en het Europese gezondheidsinstituut ECDC spreken daarom van een zeer laag risico voor de algemene bevolking, al kan de ziekte bij wie besmet raakt wel ernstig verlopen, met snel verergerende longklachten of nierproblemen.

Op de Hondius werden strengere maatregelen ingevoerd: zieke passagiers zijn geïsoleerd, sommige ernstig zieken zijn geëvacueerd naar een ziekenhuis aan land en alle opvarenden worden als nauw contact beschouwd en gemonitord. Na ontscheping krijgen reizigers het advies om hun gezondheid tot zes weken in de gaten te houden, zolang kan de incubatietijd duren.

Cruisereis eindigt in ziekenboeg

Gezondheidsexperts benadrukken dat dit geen ‘nieuwe pandemie’ is, maar een serieuze, zeldzame uitbraak die vooral veel vraagt van de medische zorg voor de direct betrokkenen. De grootste uitdaging ligt nu bij snelle diagnose, goede informatievoorziening en het voorkomen van paniek bij een publiek dat bij elk nieuw virus meteen aan corona denkt.