Skiër Braathen wint op de valreep wereldbeker reuzenslalom

LILLEHAMMER (ANP/DPA) - Skiër Lucas Pinheiro Braathen heeft in het Noorse Lillehammer de wereldbeker reuzenslalom veroverd. De 25-jarige olympisch kampioen, die sinds 2024 voor Brazilië uitkomt, won de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hij passeerde met de zege de Zwitserse leider Marco Odermatt in de stand.

Odermatt gaf de eerste plaats uit handen door in zijn eerste run de finish niet te halen. Braathen profiteerde met zijn tweede wereldbekerzege op de reuzenslalom van het seizoen. De in Noorwegen geboren Braathen won in 2023 al eens de wereldbeker op de slalom.

Braathen bezorgde Brazilië vorige maand met zijn olympische titel op de reuzenslalom bij de Spelen van Milaan en Cortina de eerste medaille ooit op de Winterspelen. Odermatt verzekerde zich twee weken geleden al voor de vijfde achtereenvolgende keer van de algemene wereldbekertitel.