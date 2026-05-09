Belangrijker dan eetpatroon en lichaamsbeweging: dit bepaalt echt hoe oud je wordt

gezondheid
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 09 mei 2026 om 10:59
We zijn ons hele leven bezig met gezond eten en veel bewegen, maar in alle drukte vergeten soms wat nog veel belangrijker is: goed slapen. Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat te weinig slaap sterker samenhangt met een korter leven dan ongezonde voeding of een gebrek aan beweging. Alleen roken blijkt nog schadelijker.
Onderzoekers van de Amerikaanse universiteit OHSU analyseerden gezondheidsdata uit de Verenigde Staten tussen 2019 en 2025. Ze vergeleken de levensverwachting van deelnemers met hun eigen inschatting van hoeveel ze gemiddeld sliepen. Minder dan zeven uur slaap per nacht gold daarbij als onvoldoende.
De uitkomst verraste zelfs de wetenschappers zelf. “We wisten dat slaap belangrijk is, maar niet dat de relatie met levensverwachting zo sterk zou zijn”, zegt slaapfysioloog Andrew McHill van OHSU. Volgens hem zouden mensen er alles aan moeten doen om elke nacht tussen de zeven en negen uur slaap te krijgen.

Meer impact dan sporten en gezond eten

Bij de analyse hielden de onderzoekers rekening met andere factoren die invloed hebben op gezondheid en levensduur, zoals opleidingsniveau, werkstatus en lichamelijke activiteit. Toch bleef het verband tussen slaaptekort en een lagere levensverwachting opvallend sterk overeind.
Dat betekent niet automatisch dat een paar korte nachten direct levensjaren kosten. Het onderzoek is observationeel: het laat verbanden zien, maar bewijst geen directe oorzaak. Toch wijzen wetenschappers erop dat slaap essentieel is voor vrijwel alle processen in het lichaam.
Eerdere studies toonden al aan dat één nacht slecht slapen effect heeft op de hersenen en het immuunsysteem. Op langere termijn wordt slaaptekort bovendien gelinkt aan aandoeningen zoals obesitas en diabetes, ziektes die de kans op vroegtijdig overlijden vergroten.
Opvallend is dat slaap in het publieke debat vaak minder aandacht krijgt dan voeding en beweging. Terwijl juist daar volgens McHill winst te behalen valt. “Dit onderzoek laat zien dat we slaap minstens zo serieus moeten nemen als gezond eten of sporten.”
Volgens experts zijn onze slaapgewoonten gelukkig deels aanpasbaar. Minder scrollen op de telefoon in bed, vaste slaaptijden aanhouden en ontspannende activiteiten zoals yoga of tai chi kunnen helpen om beter te slapen.
Bron: Science Alert

