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Iran mag tijdelijk weer olie exporteren na opschorting sancties

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 17:14
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben maandag aangekondigd bepaalde sancties tegen Iran tijdelijk op te schorten. Daardoor kan de Islamitische Republiek tot en met 21 augustus ruwe olie en aanverwante producten produceren, verkopen en leveren.
De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verwees daarbij naar de toezegging van Teheran in de lopende onderhandelingen om te zorgen voor "vrije en open doorvaart" door de Straat van Hormuz. Teheran heeft daarnaast toegezegd inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap toegang te geven tot het land.
De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft eerder gezegd dat de Straat van Hormuz weer geopend wordt.
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