Oud-minister weet reden voor schoolsluitingen eind 2020 niet meer

DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weet niet meer wat de reden was om het onderwijs wekenlang te sluiten in december 2020. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei ze dat ze "de exacte pakketten niet meer helder voor de geest" heeft.

Commissielid André Poortman vroeg Van Engelshoven of zij wist wat het effect van de scholensluiting op de verspreiding van het coronavirus was. "Dat weet ik niet meer", antwoordde ze, waarop Poortman zei dat die informatie voor het besluit werd genomen ook niet bekend was.

Het commissielid hield Van Engelshoven ook voor dat onder meer topambtenaren en toenmalig zorgminister Hugo de Jonge in het najaar van 2020 nog zeiden dat de scholen niet weer gesloten moesten worden. "Kennelijk kwamen we toen tot de slotsom dat dit dan nodig was", zei Van Engelshoven.

Maatregelen slecht nageleefd

Na doorvragen van Poortman begon de oud-minister over de afweging van het sluiten van de scholen in 2021. Ze had niet door dat het over een ander besluit ging, tot ze daar door Poortman op werd gewezen.

In een volgende poging om tot de reden te komen, wees commissielid Annelotte Lammers Van Engelshoven erop dat zij twee maanden terug een brief ontving waarin stond dat het tijdens haar verhoor over de schoolsluitingen zou gaan. Ondanks deze voorbereidingstijd bleef de oud-minister twijfelachtig over het waarom van de maatregel. "Volgens mij was het reduceren van bewegingen doorslaggevend", zei ze na aandringen van Lammers.

Later zei Van Engelshoven dat het ook niet meehielp dat andere maatregelen in het najaar slecht werden nageleefd. "Als je ziet tot wat voor maatregelen dat leidt, dan is zeer te betreuren dat mensen toch die vrijheid namen", zei Van Engelshoven nog.