Jaaromzet iDEAL bijna net zo hoog als pinbetalingen

AMSTERDAM (ANP) - Betalen met iDEAL is in 2024 sterk toegenomen, meldt Betaalvereniging Nederland. Volgens de vereniging was de jaaromzet van betalingen met iDEAL bijna net zo hoog als die van pinbetalingen. Het aantal pinbetalingen aan de kassa en de bijbehorende omzet zijn in 2024 slechts licht gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

Het aantal pinbetalingen steeg vorig jaar met 2,9 procent naar bijna 5,8 miljard en de omzet nam toe met 2,8 procent tot 147 miljard euro. In de jaren voor de coronapandemie stegen pinbetalingen aan de winkelkassa nog met aanzienlijk hogere percentages. Zo steeg het pinvolume in 2018 nog met bijna 13 procent. Het aantal iDEAL-betalingen steeg vorig jaar met 10 procent naar bijna 1,5 miljard. De jaaromzet met iDEAL lag met 141 miljard nog maar 4 procent onder de pinomzet.