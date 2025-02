Hoe werkt een waarschuwing voor foutparkeren en hoelang blijft dit geldig?

Veel mensen zullen het herkennen: je komt terug bij je geparkeerde auto en vindt een papiertje terug onder de ruitenwisser. Je bent je van geen kwaad bewust. Gelukkig is het geen bon, maar een waarschuwing. Hoe werkt dat eigenlijk en hoelang blijft zo'n waarschuwing geldig?

“Enige tijd geleden parkeerde ik mijn auto in het centrum van Dordrecht om te laden en lossen”, schrijft AD-lezeres Anja Traarbach. “Ik heb een parkeervergunning, maar binnen een paar minuten zag ik een parkeerwacht die een briefje onder mijn ruitenwisser plaatste. Het bleef deze keer bij ‘een waarschuwing’. Hoelang blijft zo’n waarschuwing genoteerd staan?”

Auto-expert Niek Schenk weet hoe het zit. “Laden en lossen is een bijzondere situatie”, legt hij uit. Zelfs al heb je voor het parkeren betaald of ben je in het bezit van een parkeervergunning: je mag bij zo’n bord echt alleen maar staan om even snel in- en uit te laden. U hebt een papieren document onder de ruitenwisser aangetroffen, maar deze waarschuwing van een handhaver blijft vijf jaar lang in het computersysteem geregistreerd staan. Het kenteken en de aard van de overtreding zijn daarbij vastgelegd.”

“Mocht een handhaver u een volgende keer opnieuw dezelfde overtreding zien begaan en het computersysteem raadplegen, dan zal hij u waarschijnlijk wél bekeuren. Overigens heeft u als burger het recht om in te zien welke waarschuwing geregistreerd staat en wat daarvan precies de inhoud is. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de privacydesk of de privacyambtenaar van een van de politieregio’s.”

