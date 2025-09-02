Jaguar Land Rover getroffen door cyberaanval, systemen platgelegd

LONDEN (ANP) - De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) is getroffen door een zware cyberaanval, waarbij de retail- en productieactiviteiten "aanzienlijke hinder" ondervinden, maakte het bedrijf bekend. "Op dit moment is er geen bewijs dat klantgegevens zijn buitgemaakt", staat op de website van het autoconcern.

"Direct na ontdekking hebben we uit voorzorg onze systemen offline gehaald om de impact te beperken. We werken momenteel met hoge prioriteit aan het gecontroleerd herstarten van onze wereldwijde applicaties", aldus JLR. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend.