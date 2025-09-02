Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

Mensen met narcistische trekken hebben een duidelijke voorkeur voor negatief nieuws boven positieve verhalen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Narcisten kiezen systematisch vaker voor nieuwsartikelen over antisociaal gedrag dan voor verhalen over prosociaal gedrag.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Research in Personality. Voor hun studie ontwikkelden de psychologen een speciale taak waarbij deelnemers moesten kiezen uit dertig verschillende nieuwskoppen. Deze koppen varieerden van antisociaal (bijvoorbeeld: “Leidinggevende intimideert meerdere stagiairs seksueel") tot prosociaal ("Sterke toename in bloeddonoren") en neutraal ("Bewoners van 'heetste plek op aarde' tonen hoe ze leven").

De onderzoekers zorgden er zorgvuldig voor dat alle koppen even interessant en opwindend waren, zodat verschillen in keuze alleen aan persoonlijkheidskenmerken konden worden toegeschreven. Meer dan 250 Amerikaanse deelnemers namen deel aan twee verschillende studies.

Empathie en sensatiezoeken als verklaring

Het onderzoek richtte zich specifiek op 'antagonistisch narcisme '. Dat is een vorm waarbij mensen hun grootheidsgevoel beschermen door vijandig te reageren op anderen. Deze personen bleken niet alleen meer antisociale nieuwskoppen te kiezen, maar ook minder prosociale verhalen.

De onderzoekers vonden twee mechanismen die dit gedrag verklaren. Ten eerste hebben antagonistische narcisten minder empathie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor verhalen over andermans lijden. Ten tweede zoeken ze meer sensatie op, wat hen trekt tot opwindende maar negatieve verhalen over geweld en conflict.

Mogelijke interventies

Het onderzoek biedt ook aanknopingspunten voor interventies. Eerdere studies toonden aan dat narcistische mensen meer inzet in relaties tonen wanneer ze bewust worden blootgesteld aan beelden van helpend gedrag. Dit doet de onderzoekers denken dat gerichte blootstelling aan prosociale content de negatieve effecten van narcisme zou kunnen temperen.