Japan denkt nog na over antwoord op tarieven van VS op auto's

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Japan denkt nog na over "passende maatregelen" in antwoord op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat buiten de Verenigde Staten geproduceerde auto's belast worden met invoertarieven van 25 procent. "We zullen natuurlijk alle opties onderzoeken", zei de Japanse premier Shigeru Ishiba donderdag.

De auto-industrie is goed voor bijna een kwart van de Japanse export naar de VS. De Japanse regering verwacht dan ook dat de Amerikaanse invoertarieven een "aanzienlijke impact zullen hebben op de economische relaties tussen Japan en de Verenigde Staten, evenals op de wereldeconomie en het multilaterale handelssysteem", aldus regeringswoordvoerder Yoshimasa Hayashi.