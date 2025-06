Japan meldt vooruitgang in gesprekken met VS over importheffingen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Japan heeft gemeld dat er vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken met de Verenigde Staten over de importheffingen van president Donald Trump. Overeenstemming is echter nog niet bereikt, zei de belangrijkste Japanse handelsgezant Ryosei Akazawa na een vijfde ronde van gesprekken in Washington.

Japan is een belangrijke bondgenoot van de VS en een grote investeerder. Het Aziatische land is onderworpen aan de importheffingen van 10 procent die voor de meeste landen gelden, plus hogere heffingen op auto's, staal en aluminium. Begin april dreigde Trump nog met extra wederkerige heffingen voor Japan, maar die werden vervolgens uitgesteld.

Japan wil dat alle door Trump aangekondigde heffingen worden opgeheven. Voor het land zijn de Amerikaanse heffingen van 25 procent op auto's vooral pijnlijk, omdat de VS een grote exportmarkt zijn voor Japanse autofabrikanten.