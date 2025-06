Volleybalsters verliezen na vijfsetter van Dominicaanse Republiek

OTTAWA (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben hun overwinning op Canada in de Nations League geen vervolg kunnen geven. De Dominicaanse Republiek was in vijf sets te sterk voor de ploeg van bondscoach Felix Koslowski: 22-25 25-19 28-26 22-25 15-13.

Het verjongde Nederlandse team had woensdag de eerste wedstrijd in Ottawa met 3-0 verloren van Japan, dat op de wereldranglijst op de zevende plaats staat, één plek boven Oranje. Nederland versloeg een dag later Canada, de nummer 9 van de wereld. Maar tegen de als elfde gerangschikte ploeg uit Midden-Amerika verloor de ploeg na winst van de eerste set de twee volgende sets. Met de winst van de vierde set dwongen ze een vijfde set af, waarin de tegenstander nipt beter was.

Er doen achttien landen mee aan de Nations League, die elk twaalf wedstrijden spelen. Apeldoorn is een van de drie speellocaties. Nederland speelt daar van 9 tot en met 13 juli vier wedstrijden. In Ottawa volgt nog een duel met Bulgarije.