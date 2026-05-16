Tennisser Sinner naar finale masterstoernooi Rome

ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zich bij het masterstoernooi van Rome geplaatst voor de finale. Sinner was in de halve finale in drie sets te sterk voor Daniil Medvedev: 6-2 5-7 6-4. De halve eindstrijd werd vrijdagavond bij een stand van 6-2 5-7 4-2 in het voordeel van Sinner stilgelegd door regenval en werd zaterdag uitgespeeld.

Sinner is met 33 achtereenvolgende zeges in wedstrijden op een masterstoernooi recordhouder en hoopt de eerste Italiaan sinds Adriano Panatta in 1976 te worden die in Rome wint. In de finale neemt Sinner het op tegen de Noor Casper Ruud. Vorig jaar verloor Sinner in de finale van de Spanjaard Carlos Alcaraz.