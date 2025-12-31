Japans bedrijfsleven schrapt jaarlijks topbezoek aan China

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Topbestuurders uit het Japanse bedrijfsleven hebben een belangrijk jaarlijks bezoek aan China geschrapt door de diplomatieke spanningen tussen Japan en China over Taiwan. Bij dat bezoek in januari stond ook een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op de planning.

Bij het bezoek zouden meer dan tweehonderd bestuurders en vertegenwoordigers van het Japanse bedrijfsleven een bezoek brengen aan China om te praten over economische samenwerking. Maar volgens de Japan-China Economic Association was er moeite om afspraken te maken met China over gesprekken en ontmoetingen. Daarom is besloten het bezoek voor het eerst in jaren af te blazen.

Tokio en Beijing zijn in een conflict verwikkeld over een opmerking van de Japanse premier Sanae Takaichi. Zij waarschuwde in november dat Japan militair in actie kan komen als China Taiwan aanvalt. Dat heeft geleid tot woede van China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt.