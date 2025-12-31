AEX begint met klein verlies aan laatste dag bewogen beursjaar

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies begonnen aan de laatste dag van het bewogen beursjaar 2025, dat in het teken stond van de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump, de opkomst van kunstmatige intelligentie en geopolitieke spanningen. De handelsvolumes zullen naar verwachting laag blijven aangezien de aandelenmarkten in Amsterdam, Brussel en Parijs op oudejaarsdag al om 14.00 uur sluiten.

In Duitsland, Italië en Zwitserland blijven de beurzen de hele dag dicht vanwege de jaarwisseling en op donderdag 1 januari zijn alle markten gesloten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 950,35 punten. Dinsdag won de AEX nog een half procent. Een sterke eindejaarsrally is dit jaar uitgebleven. Beleggers lijken daarentegen aan het einde van het positieve beursjaar wat winst te nemen. De AEX koerst af op een winst van ongeveer 8 procent in 2025. Het is het derde positieve beursjaar op rij. Het rendement is wel lager dan in de twee voorgaande jaren.