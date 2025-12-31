ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX begint met klein verlies aan laatste dag bewogen beursjaar

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 9:17
anp311225082 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies begonnen aan de laatste dag van het bewogen beursjaar 2025, dat in het teken stond van de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump, de opkomst van kunstmatige intelligentie en geopolitieke spanningen. De handelsvolumes zullen naar verwachting laag blijven aangezien de aandelenmarkten in Amsterdam, Brussel en Parijs op oudejaarsdag al om 14.00 uur sluiten.
In Duitsland, Italië en Zwitserland blijven de beurzen de hele dag dicht vanwege de jaarwisseling en op donderdag 1 januari zijn alle markten gesloten.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 950,35 punten. Dinsdag won de AEX nog een half procent. Een sterke eindejaarsrally is dit jaar uitgebleven. Beleggers lijken daarentegen aan het einde van het positieve beursjaar wat winst te nemen. De AEX koerst af op een winst van ongeveer 8 procent in 2025. Het is het derde positieve beursjaar op rij. Het rendement is wel lager dan in de twee voorgaande jaren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

fig03_1_fig07_1a_ESOTC_2024.png

2025: het jaar dat de natuur de regie overnam

Loading