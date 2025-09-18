Japans chemiebedrijf legt bouw Rotterdamse fabriek stil

TOKIO (ANP) - Het Japanse chemiebedrijf Mitsubishi Gas Chemical (MGC) heeft de bouw van een fabriek in Rotterdam tijdelijk stilgelegd. De kosten zijn sterk opgelopen en het concern wil het project opnieuw beoordelen. Daarbij onderzoekt MGC ook of het nog zin heeft om door te gaan met de nieuwe fabriek.

MGC kondigde in 2021 aan 20 miljoen euro te investeren in de fabriek voor meta-xyleendiamine, een stof die voor verf en coatings wordt gebruikt. De kosten stegen onder andere doordat de bouw vertraging opliep na de vervanging van een aannemer. Ook zorgde de Russische inval in Oekraïne ervoor dat bouwmaterialen veel duurder werden en de personeelskosten sterk stegen. Ook zijn de marktomstandigheden verslechterd.