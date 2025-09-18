ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japans chemiebedrijf legt bouw Rotterdamse fabriek stil

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:11
anp180925139 1
TOKIO (ANP) - Het Japanse chemiebedrijf Mitsubishi Gas Chemical (MGC) heeft de bouw van een fabriek in Rotterdam tijdelijk stilgelegd. De kosten zijn sterk opgelopen en het concern wil het project opnieuw beoordelen. Daarbij onderzoekt MGC ook of het nog zin heeft om door te gaan met de nieuwe fabriek.
MGC kondigde in 2021 aan 20 miljoen euro te investeren in de fabriek voor meta-xyleendiamine, een stof die voor verf en coatings wordt gebruikt. De kosten stegen onder andere doordat de bouw vertraging opliep na de vervanging van een aannemer. Ook zorgde de Russische inval in Oekraïne ervoor dat bouwmaterialen veel duurder werden en de personeelskosten sterk stegen. Ook zijn de marktomstandigheden verslechterd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Loading