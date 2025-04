Japans energiebedrijf overweegt lng-project Alaska om handelsdeal

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Jera, de grootste elektriciteitsproducent van Japan, overweegt deel te nemen aan een project in de Amerikaanse staat Alaska voor de export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Het is een onderdeel van de poging van Japan om een handelsovereenkomst te sluiten met de Verenigde Staten.

"We zien Alaska als een van de veelbelovende inkoopbronnen", zei een leidinggevende van Jera maandag tijdens een persbijeenkomst. Jera is de grootste lng-inkoper van de wereld.

Het lng-project in Alaska ter waarde van 44 miljard dollar is een lievelingsproject van president Donald Trump. De productielocatie wordt al tientallen jaren in verschillende vormen voorgesteld. Maar het is lastig gebleken om bindende langetermijncontracten te regelen en de benodigde investeringen binnen te halen. De initiatiefnemers van het project proberen nu Aziatische lng-importeurs aan zich te binden uit onder meer Japan, Zuid-Korea en Taiwan.