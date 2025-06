Japanse premier: Japan en VS versnellen gesprekken handelsdeal

TOKIO (ANP) - Japan en de Verenigde Staten willen de gesprekken over een handelsovereenkomst tussen de twee landen versnellen. De Japanse premier Shigeru Ishiba zei vrijdag dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het hierover eens zijn geworden.

Ishiba zei tegen journalisten dat hij vrijdag een telefoongesprek had met Trump. Tijdens het gesprek kwamen de twee leiders overeen om "de besprekingen te versnellen om tot een akkoord te komen dat gunstig is voor zowel Japan als de VS".

De wensen van Japan en de VS liggen na meerdere gesprekken nog wel ver uit elkaar. Japan wil dat alle heffingen van Trump worden opgeheven. Het land is een belangrijke bondgenoot van de VS en een grote investeerder in het land.

De VS hebben veel handelspartners, waaronder Japan, importheffingen van 10 procent opgelegd, plus hogere heffingen op auto's, staal en aluminium. Eerder kondigde Trump een heffing van 24 procent aan op Japanse goederen, maar verlaagde dat tarief tot begin juli.