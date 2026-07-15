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Japanse restaurants vrezen tekorten na cyberaanval op leverancier

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 13:53
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TOKIO (ANP/AFP) - Restaurantketens in Japan als KFC waarschuwen voor mogelijke tekorten en winkelsluitingen vanwege een cyberaanval op een fabrikant van diepvriesproducten. Nichirei, de grootste leverancier van diepvriesvoeding in Japan, meldde woensdag dat het bedrijf slachtoffer is geworden van een cyberaanval, waardoor de leveringen aan klanten zijn verstoord.
De verstoring kan grote delen van de Japanse voedingssector raken, aangezien Nichirei aan veel verschillende bedrijven levert. KFC Japan heeft gewaarschuwd dat zijn restaurants te maken kunnen krijgen met tekorten. Dat kan ertoe leiden dat de fastfoodketen mogelijk bepaalde producten van de menukaart moet schrappen of filialen tijdelijk moet sluiten. De populaire sushiketen Kura Sushi liet weten dat zijn locaties in het westen van Japan kampen met vertraagde leveringen van sommige producten.
Lokale media hebben al tekorten in supermarkten gemeld. Ook banketbakkers en zorginstellingen voor ouderen zouden zijn getroffen.
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