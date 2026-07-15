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Verstappen wil zich herpakken op favoriet circuit bij GP België

Sport
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 13:46
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SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen hoopt zich komend weekend te herpakken bij de Grote Prijs van België op zijn "favoriete circuit" op Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull gleed tien dagen geleden van de baan tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Het was zijn tweede schuiver in acht dagen tijd, na zijn eerdere crash in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk.
"Het was fijn om even rust te hebben", zei Verstappen in een persbericht van Red Bull. "Hoewel Silverstone een lastig weekend was, ben ik vorige week met het team in de fabriek aan de slag geweest in de simulator."
"Wat betreft Spa: dat is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd geweldig om er terug te keren. Ik denk dat het uitdagender kan worden door de beperkingen in het energiemanagement op de rechte stukken, maar we hebben hier in het verleden goed gepresteerd, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren", aldus de Nederlander.
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