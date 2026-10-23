Pensioenspijt op je 40e? Zo haal je tien jaar gemiste opbouw in

Bijna de helft van de werkende Nederlanders heeft spijt dat ze niet eerder voor hun pensioen zijn gaan sparen . Het zijn vooral dertigers en veertigers die hierover liggen te piekeren in bed. Heb je de afgelopen tien jaar te weinig opgebouwd, dan kun je dat nog prima inhalen. De Belastingdienst betaalt indirect nog mee ook.

De spijt bleek uit een peiling van pensioenaanbieder Brand New Day uit oktober 2024. Onderzoeksbureau Dynata ondervroeg 1.116 werkenden: 44 procent baalt van een late start, onder zzp’ers en ondernemers 53 procent.

Kun je gemiste pensioenopbouw nog inhalen?

Ja, via je reserveringsruimte. Dat is de fiscale ruimte voor een lijfrente, een eigen pensioenpotje met belastingvoordeel, die je in eerdere jaren niet hebt gebruikt. Je mag tien jaar terugkijken: in 2026 gaat het om de jaren 2016 tot en met 2025, meldt de Belastingdienst.

Daarbovenop komt de jaarruimte voor dit jaar. Die ontstaat als je in 2025 minder pensioen opbouwde dan fiscaal is toegestaan, een pensioentekort. Bouwde je via je werkgever al volledig op, dan heb je weinig of geen ruimte.

Wat je inlegt, trek je af van je inkomen in box 1. Je krijgt dus belasting terug tegen je hoogste tarief: 35,75, 37,56 of 49,5 procent. Later betaal je wel belasting over de uitkering.

In cijfers

44 procent van de werkenden heeft spijt van een late pensioenstart (Brand New Day, 2024)

680.000 werknemers bouwden eind 2023 geen pensioen op via hun baan, 9,3 procent (CBS)

Tot €35.589 jaarruimte in 2026

Tot €42.753 reserveringsruimte in 2026, uit de tien jaren ervoor

Heb jij een pensioengat?

De grootste kans heb je als je een tijd zelfstandig werkte, een baan had zonder pensioenregeling of uitzendwerk deed. Uitzendkrachten bouwden tot juli 2023 vaak pas na een wachttijd pensioen op.

Het aantal werknemers zonder pensioenopbouw daalt wel. Eind 2019 waren het er nog 936.000, telt het CBS. WEL schreef eerder hoe groot het pensioengat van zzp’ers is: bijna de helft van hen bouwt niets op.

Wat je tot nu toe bij elkaar hebt, zie je op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan je AOW en je pensioen bij alle fondsen waar je ooit zat. Meer over de drie pijlers onder je pensioen lees je in dit eerdere stuk.

Op €3.000 inleg krijg je ruim €1.100 terug

Stel: je verdiende in 2025 €50.000 bruto bij een werkgever zonder pensioenregeling. Je jaarruimte voor 2026 is dan 30 procent van je inkomen boven de AOW-franchise van €19.172. Dat is ruim €9.200.

Zet je in december €3.000 op een lijfrenterekening, dan levert dat bij 37,56 procent zo’n €1.127 belastingteruggave op. De €3.000 kost je netto dus ongeveer €1.870. Het precieze bedrag hangt af van je belastbaar inkomen en je aftrekposten.

Het aantal mensen dat zelf bijspaart, groeit langzaam. “Steeds meer mensen komen in actie, maar de groep die zelf aanvullend pensioen opbouwt is nog altijd beperkt,” zegt topman Gerjan de Lange. Op 10,3 miljoen werkenden staan volgens het bedrijf ruim 1,1 miljoen lijfrenterekeningen bij banken.

Maakt het uit of je op 35 of 45 begint?

Het scheelt veel, want elke euro die je eerder inlegt, heeft langer om te groeien. Wij rekenden met €200 per maand tot je 67e en 4 procent rendement per jaar, zonder kosten, belasting en inflatie.

Start Ingelegd tot 67 Pot op 67 Op je 35e, €200 per maand €76.800 ongeveer €155.000 Op je 45e, €200 per maand €52.800 ongeveer €84.000 Op je 45e, €368 per maand €97.150 ongeveer €155.000

Begin je op je 45e en wil je dezelfde pot, dan leg je per maand bijna het dubbele in. Rendement is niet gegarandeerd: met sparen in plaats van beleggen valt de pot lager uit.

“Steeds meer mensen komen in actie, maar de groep die zelf aanvullend pensioen opbouwt is nog altijd beperkt.”

Zo haal je je achterstand in

Log met DigiD in op Mijnpensioenoverzicht.nl en kijk wat je verwacht te krijgen. Bereken je jaarruimte en reserveringsruimte met het hulpmiddel lijfrentepremie van de Belastingdienst. Je hebt je jaaropgaaf van 2025 nodig en de factor A, je pensioenopbouw van dat jaar, uit het pensioenoverzicht van je fonds. Kies een lijfrenterekening bij een bank of een lijfrenteverzekering. Het geld staat vast tot je pensioen en telt intussen niet mee in box 3. Maak het geld over vóór 31 december. Je mag een premie alleen aftrekken in het jaar dat je hem betaalt. Vul de inleg in bij je aangifte over 2026. De Belastingdienst gebruikt je reserveringsruimte eerst; de oudste jaren vervallen het eerst, 2016 na volgend jaar.

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