Pensioenspijt op je 40e? Zo haal je tien jaar gemiste opbouw in

Bijna de helft van de werkende Nederlanders heeft spijt dat ze niet
eerder voor hun pensioen
zijn gaan sparen
. Het zijn vooral dertigers en
veertigers die hierover liggen te piekeren in bed. Heb je de afgelopen tien jaar te weinig
opgebouwd, dan kun je dat nog prima inhalen. De Belastingdienst
betaalt indirect nog mee ook.
De spijt bleek uit een peiling
van pensioenaanbieder Brand New Day
uit oktober 2024.
Onderzoeksbureau Dynata ondervroeg 1.116 werkenden: 44 procent baalt van
een late start, onder zzp’ers en ondernemers 53 procent.
Kun je gemiste
pensioenopbouw nog inhalen?
Ja, via je reserveringsruimte. Dat is de fiscale ruimte voor een
lijfrente, een eigen pensioenpotje met belastingvoordeel, die je in
eerdere jaren niet hebt gebruikt. Je mag tien jaar terugkijken: in 2026
gaat het om de jaren 2016 tot en met 2025, meldt de Belastingdienst.
Daarbovenop komt de jaarruimte voor dit jaar. Die ontstaat als je in
2025 minder pensioen opbouwde dan fiscaal is toegestaan, een
pensioentekort. Bouwde je via je werkgever al volledig op, dan heb je
weinig of geen ruimte.
Wat je inlegt, trek je af van je inkomen in box 1. Je krijgt dus
belasting terug tegen je hoogste tarief: 35,75, 37,56 of 49,5 procent.
Later betaal je wel belasting over de uitkering.
In cijfers
- 44 procent van de werkenden heeft spijt van een late pensioenstart
(Brand New Day, 2024)
- 680.000 werknemers bouwden eind 2023 geen pensioen op via hun baan,
9,3 procent (CBS)
- Tot €35.589 jaarruimte in 2026
- Tot €42.753 reserveringsruimte in 2026, uit de tien jaren
ervoor
Heb jij een pensioengat?
De grootste kans heb je als je een tijd zelfstandig werkte, een baan
had zonder pensioenregeling of uitzendwerk deed. Uitzendkrachten bouwden
tot juli 2023 vaak pas na een wachttijd pensioen op.
Het aantal werknemers zonder pensioenopbouw daalt wel. Eind 2019
waren het er nog 936.000, telt het CBS. WEL schreef eerder hoe groot het
pensioengat van zzp’ers
is: bijna de helft van hen bouwt niets
op.
Wat je tot nu toe bij elkaar hebt, zie je op
Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staan je AOW en je pensioen bij alle
fondsen waar je ooit zat. Meer over de
drie pijlers onder je pensioen
lees je in dit eerdere stuk.
Op €3.000 inleg krijg
je ruim €1.100 terug
Stel: je verdiende in 2025 €50.000 bruto bij een werkgever zonder
pensioenregeling. Je jaarruimte voor 2026 is dan 30 procent van je
inkomen boven de AOW-franchise van €19.172. Dat is ruim €9.200.
Zet je in december €3.000 op een lijfrenterekening, dan levert dat
bij 37,56 procent zo’n €1.127 belastingteruggave op. De €3.000 kost je
netto dus ongeveer €1.870. Het precieze bedrag hangt af van je
belastbaar inkomen en je aftrekposten.
Het aantal mensen dat zelf bijspaart, groeit langzaam. “Steeds meer
mensen komen in actie, maar de groep die zelf aanvullend pensioen
opbouwt is nog altijd beperkt,” zegt topman Gerjan de Lange. Op 10,3
miljoen werkenden staan volgens het bedrijf ruim 1,1 miljoen
lijfrenterekeningen bij banken.
Maakt het uit of je op
35 of 45 begint?
Het scheelt veel, want elke euro die je eerder inlegt, heeft langer
om te groeien. Wij rekenden met €200 per maand tot je 67e en 4 procent
rendement per jaar, zonder kosten, belasting en inflatie.
|Start
|Ingelegd tot 67
|Pot op 67
|Op je 35e, €200 per maand
|€76.800
|ongeveer €155.000
|Op je 45e, €200 per maand
|€52.800
|ongeveer €84.000
|Op je 45e, €368 per maand
|€97.150
|ongeveer €155.000
Begin je op je 45e en wil je dezelfde pot, dan leg je per maand bijna
het dubbele in. Rendement is niet gegarandeerd: met sparen in plaats van
beleggen valt de pot lager uit.
“Steeds meer mensen komen in actie, maar de groep die zelf aanvullend pensioen opbouwt is nog altijd beperkt.”
Zo haal je je achterstand in
- Log met DigiD in op Mijnpensioenoverzicht.nl en kijk wat je verwacht
te krijgen.
- Bereken je jaarruimte en reserveringsruimte met het hulpmiddel
lijfrentepremie van de Belastingdienst. Je hebt je jaaropgaaf van 2025
nodig en de factor A, je pensioenopbouw van dat jaar, uit het
pensioenoverzicht van je fonds.
- Kies een lijfrenterekening bij een bank of een lijfrenteverzekering.
Het geld staat vast tot je pensioen en telt intussen niet mee in box
3.
- Maak het geld over vóór 31 december. Je mag een premie alleen
aftrekken in het jaar dat je hem betaalt.
- Vul de inleg in bij je aangifte over 2026. De Belastingdienst
gebruikt je reserveringsruimte eerst; de oudste jaren vervallen het
eerst, 2016 na volgend jaar.
Meer weten?