Je uitvaart wordt steeds duurder: gemiddeld 10.000 euro

Begrafenissen en crematies zijn de voorbije tien jaar bovengemiddeld veel duurder geworden: 40 procent. Dat was 9 procentpunt boven de algemene inflatie, blijkt uit een analyse die de NOS maakte van CBS-gegevens.

In 2017 kostte de gemiddelde uitvaart volgens budgetorganisatie Nibud 7500 euro. Eén op de vijf Nederlanders gaf destijds aan dat niet te kunnen betalen. Met de prijsstijgingen sinds die tijd is er inmiddels sprake van een gemiddelde prijs van meer dan 10.000 euro.

Het is niet bekend hoeveel mensen daardoor financieel in de problemen komen. Als die problemen er zijn, kan in veel plaatsen de gemeente bijspringen via de bijzondere bijstand. In Amsterdam gebeurde dat vorig jaar 25 keer.