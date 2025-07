Leaseconcern: Duizenden leaserijders hebben teveel betaald geraakt door bijtellingsfout

Duizenden mensen hebben mogelijk te veel bijtelling betaald voor het zakelijk leasen van hun elektrische auto in 2020. Volgens leasemaatschappij Ayvens, het bedrijf dat eerst ALD heette en is samengegaan met het Nederlandse LeasePlan, gaat het om 2000 mensen, stelt de onderneming op basis van eigen onderzoek. Vorige week heeft een rechter in Groningen een leaserijder gelijk gegeven die zich benadeeld voelde na een verhoging van de bijtelling vijf jaar geleden.

In 2019 kwamen elektrische leaseauto's sterk in opkomst, legt Ayvens uit. Dat begon in de zakelijke markt, gedreven door de lage bijtelling van 4 procent op volledig elektrische voertuigen. In 2020 werd de bijtelling verdubbeld naar 8 procent.

De leaserijder die de zaak aanspande, had zijn auto in 2019 besteld, maar die werd pas in 2020 bezorgd. De man meende recht te hebben op het lagere bijtellingstarief dat in 2019 gold. Hij zei een andere keuze te hebben gemaakt als hij ten tijde van de bestelling had geweten dat de bijtelling in 2020 verhoogd zou worden. Volgens de Belastingdienst moest wel het hogere bijtellingspercentage betaald worden. De rechter gaf de leaserijder gelijk.

Schade

Ayvens schat dat ongeveer 2000 leaserijders hetzelfde is overkomen. "Als wij kijken naar het aantal leaserijders binnen onze eigen vloot en we extrapoleren dat naar de totale leasemarkt in Nederland, dan gaat het om ongeveer 2000 leaserijders die voor 1 juli 2019 hun elektrische auto hebben besteld en deze in het jaar 2020 afgeleverd hebben gekregen."

De geleden schade per leaserijder bedraagt volgens het leaseconcern ongeveer 100 euro netto per maand. Over een periode van een jaar kan dit oplopen tot ruim 1000 euro per persoon.

Het is niet direct duidelijk wat de uitspraak in Groningen betekent voor andere leaserijders. Andere leaserijders zouden eveneens een rechtszaak kunnen aanspannen en daarbij verwijzen naar dit oordeel van de rechter.