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Jeansmerk Levi's bij dalers op Wall Street na cijfers

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 15:43
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NEW YORK (ANP) - Jeansmerk Levi Strauss stond donderdag bij de dalers op de beurzen in New York. De bekende spijkerbroekenfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde voor de tweede keer op rij de omzetverwachting voor het hele jaar. Ook keert het bedrijf meer dividend uit. De winstverwachting viel echter wat tegen en beleggers lijken de resultaten aan te grijpen om winst te nemen in het aandeel. Het aandeel Levi's, dat dit jaar 18 procent in waarde is gestegen, werd ruim 4 procent lager gezet.
De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 52.288 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 7505 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 25.993 punten.
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