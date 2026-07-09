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Velen op de been bij uitvaart Ali Khamenei

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 15:50
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MASHHAD (ANP/AFP) - Grote mensenmenigten zijn volgens Iraanse media op de been in de noordoostelijke stad Mashhad voor de uitvaart van de overleden hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei.
Menigten met vlaggen en spandoeken bevolken de brede wegen die leiden naar het mausoleum van de Imam Reza (765-818) waar Khamenei later op donderdag wordt bijgezet. De gouverneur van de regio verwachtte dat er 15 miljoen mensen bijeen zouden komen voor de uitvaart. Die is vertraagd door de drukte in de stad.
Khamenei werd eind februari met naasten om het leven gebracht door gerichte Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op zijn hoofdkwartier in Teheran. Doel was het regime van de sjiitische geestelijkheid te 'onthoofden', maar dat is niet gelukt.
De zesdaagse massale rouwplechtigheden in Teheran, Qom, Najaf, Karbala en ten slotte Mashhad tonen volgens de regering de populariteit van de martelaar Khamenei.
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