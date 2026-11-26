BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten vindt het "ontzettend jammer" dat Klaas Knot het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB) is misgelopen. Uiteindelijk zijn de EU-leiders het er unaniem over eens geworden dat de Spanjaard Pablo Hernández de Cos de kandidaat wordt om Christine Lagarde in februari op te volgen.

"Ik denk dat we met Klaas Knot een ervaren crisismanager zouden krijgen", zei Jetten. Hij vond De Cos ook een goede kandidaat. Jetten heeft hem gefeliciteerd en heeft er "alle vertrouwen in dat hij het goed zal doen".

De kansen van Knot leken voorafgaand aan de EU-top klein, omdat Frankrijk en Duitsland zich achter De Cos hadden geschaard in ruil voor steun voor hun eigen kandidaten voor andere ECB-topposities. Jetten sprak zich voor de EU-top nog expliciet uit voor Knot, maar schaarde zich later achter de consensus van de EU-leiders. Met zijn steun aan Knot wilde hij benadrukken dat we de besluitvorming "over een van de belangrijkste functies van Europa niet in een achterkamertje gaan doen".