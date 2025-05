JPMorgan-topman Dimon ziet risico's stagflatie economie VS

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, ziet risico's voor stagflatie van de Amerikaanse economie. Daarbij is er sprake van een stagnerende groei met een hoge inflatie. Dat zei Dimon tegen persbureau Bloomberg op een evenement van de bank in het Chinese Shanghai.

Volgens Dimon zijn er risico's voor de Amerikaanse economie door de importheffingen van president Donald Trump die de inflatie kunnen aanwakkeren, omdat buitenlandse goederen veel duurder kunnen worden. Daarnaast zorgt het handelsbeleid van Trump ook voor wereldwijde onrust, waardoor de wereldeconomie kan afkoelen. Dat kan ook weer de VS raken. Tegelijkertijd spelen er zorgen over de Amerikaanse overheidsfinanciën door de enorme belastingverlagingen die Trump heeft gepland en de hoge staatsschuld.

Dimon, die in de financiële sector veel invloed heeft, stelde op de Global China Summit van JPMorgan dat de VS niet in een goede economische positie verkeren.