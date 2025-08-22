Jubelstemming op Wall Street na uitspraken Powell

NEW YORK (ANP) - De uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell hebben vrijdag voor een jubelstemming gezorgd op de aandelenbeurzen in New York. De baas van de Amerikaanse centrale bank hintte voorzichtig op een renteverlaging in september, waarbij hij wees op toenemende risico's voor de arbeidsmarkt ondanks de aanhoudende zorgen over inflatie.

Powell zei dat het "gerechtvaardigd" kan zijn "om onze beleidskoers aan te passen". Die uitspraken deed hij tijdens een speech bij de jaarlijkse conferentie van de Fed in het Amerikaanse Jackson Hole. De Amerikaanse president Donald Trump roept Powell al maanden op de rente weer te verlagen. Dat vond Powell tot nu toe nog niet gerechtvaardigd, onder meer omdat de importheffingen van Trump de inflatie zouden kunnen opdrijven.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent hoger op 45.631,74 punten, een nieuw record. De brede S&P 500 klom 1,5 procent tot 6466,91 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,9 procent naar 21.496,54 punten.