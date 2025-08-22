ECONOMIE
Militaire aanklager Congo eist doodstraf oud-president Kabila

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:15
KINSHASA (ANP/RTR/DPA) - De militaire hoofdaanklager van de Democratische Republiek Congo heeft vrijdag formeel aan een militaire rechtbank laten weten dat hij de doodstraf eist tegen voormalig president Joseph Kabila voor oorlogsmisdaden, waaronder moord, verkrachting en marteling.
Kabila verblijft al twee jaar buiten Congo en staat terecht bij verstek. De 53-jarige oud-president wordt er ook van beschuldigd een complot te hebben beraamd om president Felix Tshisekedi omver te werpen.
De partij van Kabila noemt de procedure "een politiek proces".
