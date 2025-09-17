ECONOMIE
Jumbo benoemt Deen Jesper Højer tot nieuwe topman

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 12:31
anp170925111 1
VEGHEL (ANP) - Supermarktconcern Jumbo heeft de Deen Jesper Højer tot nieuwe topman benoemd. Hij volgt per 1 januari interim-topman Tom Heidman op. Volgens president-commissaris Colette Cloosterman-van Eerd wordt met de 47-jarige Højer "een leider in huis gehaald die niet alleen ruime (retail) expertise meebrengt, maar ook een persoonlijkheid die past bij Jumbo als familiebedrijf".
Højer vervulde eerder verschillende internationale topfuncties bij supermarktketen Lidl, waaronder in Nederland, en is sinds 2019 actief als ondernemer, investeerder, bestuurder en adviseur. Hij verhuist binnenkort naar Nederland om aan de slag te gaan bij het in het Brabantse Veghel gevestigde Jumbo.
"Ik keek altijd al met veel bewondering naar dit familiebedrijf. Voor Jumbo zijn er volop kansen om verder te groeien, en in de Nederlandse en Belgische markt nog meer nieuwe klanten voor ons te winnen. Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg om de strategische en commerciële koers te vervolgen", aldus Højer.
