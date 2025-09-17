Israël: al meer dan 150 doelen geraakt sinds start grondoffensief

GAZA-STAD (ANP/AFP/DPA) - De Israëlische krijgsmacht zegt vanuit de lucht al meer dan 150 doelen te hebben geraakt in Gaza-Stad sinds daar maandag op dinsdagnacht het grondoffensief is begonnen. De aanvallen zijn ter ondersteuning van de grondtroepen die door de stad heen trekken.

Het aantal dodelijke slachtoffers in het gebied neemt snel toe. De Palestijnse veiligheidsdienst Palestinian Civil Defence (PCD) meldt dat de luchtaanvallen deze nacht zeker twaalf Palestijnen hebben gedood. En volgens het Palestijnse persbureau WAFA zijn er woensdagochtend zeventien mensen omgekomen, van wie zeven in Gaza-Stad. Onder hen zou ook een zwangere vrouw zijn.

Er is internationaal veel kritiek op het grondoffensief. Zo roept het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken Israël op te stoppen met zijn "destructieve campagne in de stad". Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas spreekt met afschuw over de situatie in Gaza. Ze schrijft op X dat het offensief de "toch al wanhopige situatie" nog erger maakt.