ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiphol verwelkomde meer reizigers tijdens zomermaanden

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 12:30
anp170925110 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft tijdens de zomermaanden juli en augustus 13,2 miljoen reizigers verwelkomd op de luchthaven. Dat waren 3,6 procent meer dan in diezelfde maanden een jaar eerder. De meeste passagiers vertrokken naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en de Verenigde Staten.
De helft van de vertrekkende reizigers woont in Nederland, ziet operationeel topvrouw Patricia Vitalis van Schiphol. "Dat onderstreept onze functie als nationale luchthaven, die we waarmaken door de inzet van duizenden collega's op Schiphol. Dankzij hen verliep de zomer soepel en ontvingen we dagelijks ruim 200.000 reizigers", zegt zij.
Het aantal vluchten kwam uit op bijna 87.000, een lichte stijging van 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Verreweg de meeste gingen van en naar Europese bestemmingen, ruim 16.000 betrof intercontinentale vluchten.
loading

POPULAIR NIEUWS

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-520486798

Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

anp160925237 1

Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

181290627_m

Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

anp160925191 1

Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

Loading