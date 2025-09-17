Schiphol verwelkomde meer reizigers tijdens zomermaanden

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft tijdens de zomermaanden juli en augustus 13,2 miljoen reizigers verwelkomd op de luchthaven. Dat waren 3,6 procent meer dan in diezelfde maanden een jaar eerder. De meeste passagiers vertrokken naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en de Verenigde Staten.

De helft van de vertrekkende reizigers woont in Nederland, ziet operationeel topvrouw Patricia Vitalis van Schiphol. "Dat onderstreept onze functie als nationale luchthaven, die we waarmaken door de inzet van duizenden collega's op Schiphol. Dankzij hen verliep de zomer soepel en ontvingen we dagelijks ruim 200.000 reizigers", zegt zij.

Het aantal vluchten kwam uit op bijna 87.000, een lichte stijging van 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Verreweg de meeste gingen van en naar Europese bestemmingen, ruim 16.000 betrof intercontinentale vluchten.